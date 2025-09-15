Сили оборони України провели зачистку Панківки під Добропіллям від окупантів РФ
Сили оборони України провели зачистку Панківки під Добропіллям від окупантів РФ

ЗСУ
Джерело:  АЗОВ

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Головні тези:

  • Підрозділи Сил оборони України продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку, спільними зусиллями з Національним корпусом НГУ “Азов”.
  • За результатами зачистки населеного пункту Панківка від окупантів розширюється контроль території у зоні конфлікту.

“АЗОВ” зачистив від окупантів Панківку під Добропіллям

Зазначається, що противник продовжує нарощувати угруповання військ.

З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

