Сили оборони України провели зачистку Панківки під Добропіллям від окупантів РФ

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.
Головні тези:
- Підрозділи Сил оборони України продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку, спільними зусиллями з Національним корпусом НГУ “Азов”.
- За результатами зачистки населеного пункту Панківка від окупантів розширюється контроль території у зоні конфлікту.
“АЗОВ” зачистив від окупантів Панківку під Добропіллям
Зазначається, що противник продовжує нарощувати угруповання військ.
З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.
Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.
