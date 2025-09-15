Силы обороны Украины провели зачистку Панковки под Добропольем от оккупантов РФ

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1 корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории от оккупантов.
- Совместные действия с Национальным корпусом НГУ Азов усиливают наступательный потенциал украинских вооруженных сил.
- Противник, РФ, наращивает группировку войск, но силы обороны Украины принимают меры для предотвращения прорыва обороны.
"АЗОВ" зачистил от оккупантов Панковку под Добропольем
Отмечается, что противник продолжает наращивать группировку войск.
В целях усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.
Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.
