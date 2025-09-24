ЗСУ знищили понад 500 одиниць військової техніки армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 500 одиниць військової техніки армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 500 одиниць військової техніки армії РФ протягом доби
Read in English

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника. Загалом Сили оборони України встигли ліквідувати 970 окупантів та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Головні тези:

  • Розпочалася 1309 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 23 вересня на фронті відбулося 172 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 24 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 104 550 (+970) осіб,

  • танків — 11 201 (+2) од

  • бойових броньованих машин — 23 285 (+3) од,

  • артилерійських систем — 33 095 (+43) од,

  • РСЗВ — 1 496 (+1) од,

  • літаків — 426 (+2) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 62 820 (+334) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 616 (+130) од,

  • спеціальної техніки — 3 973 (+4) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ контрнаступають на Добропільському напрямку — яка площа звільнених територій
Олександр Сирський
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Трампа заявили про "переломний момент" для України
Трамп та Грем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Сюрприз для мене". Зеленський здивований різким розворотом Трампа
Зеленський і Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?