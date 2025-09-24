ЗСУ знищили понад 500 одиниць військової техніки армії РФ протягом доби

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника. Загалом Сили оборони України встигли ліквідувати 970 окупантів та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Головні тези:
- Розпочалася 1309 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 23 вересня на фронті відбулося 172 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 24 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 104 550 (+970) осіб,
танків — 11 201 (+2) од
бойових броньованих машин — 23 285 (+3) од,
артилерійських систем — 33 095 (+43) од,
РСЗВ — 1 496 (+1) од,
літаків — 426 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 62 820 (+334) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 62 616 (+130) од,
спеціальної техніки — 3 973 (+4) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.
