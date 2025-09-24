Український підводний човен TOLOKA-1000 може знищити Кримський міст

Видання Forbes звернуло увагу на те, що Україна представила на виставці у Львові новий гігантський робототехнічний підводний човен TOLOKA-1000 (TLK-100). Саме він може стати один із головних козирів Києва у війні проти України та остаточно знищити Керченський міст в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про TOLOKA-1000

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, підштовхнула Україну до проривів у застосуванні бойових безпілотників, які дають можливість ефективно стримувати та знищувати армію РФ.

На цьому українські розробники не зупинилися й створили підводний човен TLK-1000, який доповнив лінійку TLK-150 та TLK-400 — від компактних "розумних торпед" до великих автономних апаратів.

Наразі достеменно відомо, що:

TLK-150 — "розумна торпеда" з електричним приводом і боєголовкою до ~15–50 кг, дальністю до 60 миль;

TLK-400 — підводний дрон довжиною близько 40 футів, автономність до 2 місяців, дальність близько 800 миль, вантажопідйомність до 1000 фунтів;

TLK-1000 — флагман лінійки з корисним навантаженням до 5 тонн, здатний діяти на значних глибинах і відстанях.

Розробники підтвердили використання штучного інтелекту для навігації й автономного ухвалення рішень, однак наразі подробиці тестів і обмежень цих систем не розкриваються.