Трамп дав Зеленському таємну обіцянку щодо далекобійної зброї
Трамп дав Зеленському таємну обіцянку щодо далекобійної зброї

Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

Американський лідер Дональд Трамп непублічно пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському незабаром зняти обмеження на використання ЗСУ далекобійної американської зброї для ударів по території Росії.

Головні тези:

  • Трамп сказав Зеленському, що готовий зняти обмеження на використання Україною зброї дальнього радіусу дії.
  • Поки жодних конкретних рішень президент США не ухвалив.

Трамп пообіцяв позитивне рішення щодо України

Згідно з даними журналістів, саме у межах зустрічі на полях Генасамблеї ООН президент України закликав очільника Білого дому надати більше ракет дальньої дії, а також врешті дозволити використання такої зброї для ударів по цілях на території Росії.

Трамп заявив , що загалом не проти цієї ідеї.

Головна проблема полягає в тому, що американський лідер досі не взяв на себе жодних конкретних зобов'язань щодо скасування заборони на такі атаки.

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, українська делегація уже незабаром полетить до США для переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Що важливо розуміти, команда Дональда Трампа тривалий час забороняла Україні використовувати надані США ракети великої дальності, зокрема ATACMS, для ударів по Росії.

За словами самого Зеленського, Трамп прихильно поставився до його прохання щодо надання крилатих ракет великої дальності, що дадуть можливість ЗСУ атакувати цілі в Москві.

