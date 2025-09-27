Українські сили уразили 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1312 день масштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 107 400 (+970) осіб;
танків — 11 204 (+1) од;
бойових броньованих машин — 23 288 (+1) од;
артилерійських систем — 33 186 (+39) од;
РСЗВ — 1 502 (+1) од;
засобів ППО — 1 223 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 63 931 (+362) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 62 909 (+91) од;
спеціальної техніки — 3 977 (+2) од.
26 вересня ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби.
Ба більше, противник здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
