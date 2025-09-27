Українські сили уразили 6 районів зосередження армії РФ
Українські сили уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1312 день масштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 107 400 (+970) осіб;

  • танків — 11 204 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 23 288 (+1) од;

  • артилерійських систем — 33 186 (+39) од;

  • РСЗВ — 1 502 (+1) од; 

  • засобів ППО — 1 223 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 63 931 (+362) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 909 (+91) од;

  • спеціальної техніки — 3 977 (+2) од.

26 вересня ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби.

Ба більше, противник здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

