Мерц оголосив про завершення епохи миру в Німеччині
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц оголосив про завершення епохи миру в Німеччині

Мерц
Джерело:  Handelsblatt

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона більше не живе в мирі. Його заява пролунала на тлі багаторазового вторгнення російських дронів та винищувачів у повітряний простір країн НАТО.

Головні тези:

  • Поява дронів над Німеччиною підштовхнула Мерца до гучних заяв.
  • На його переконання, загроза дійсно стала реальною.

Мерц виступив з важливим попередженням

На переконання німецького лідера, на тлі останніх подій більше не має сенсу говорити про мир в Німеччині.

Ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не живемо у мирі.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини

Мерц звертає увагу німецького народу на те, що загроза є реальною.

Попри те, що глава країни не назвав винуватців інцидентів поіменно, однак описав увесь спектр ворожих дій, які викликають у нього занепокоєння.

Польоти дронів, шпигунство, вбивство у Тіргартені (вбивство Зелімхана Хангошвілі у 2019 році. — Ред.), відбулися масові погрози окремим публічним особам — не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах Європи. Диверсійні акти — щодня. Спроби паралізувати дата-центри. Кібератаки, — поскаржився Мерц.

Його заяви пролунали після того, як стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів.

До прикладу, над Шлезвіг-Гольштайном зафіксували кілька безпілотників — місцева влада розпочала розслідування.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп дав Зеленському таємну обіцянку щодо далекобійної зброї
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські сили уразили 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лідер Ізраїля звинуватив Захід у заохоченні тероризму
Нетаньягу публічно дорікнув Заходу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?