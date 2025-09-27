Мерц оголосив про завершення епохи миру в Німеччині

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона більше не живе в мирі. Його заява пролунала на тлі багаторазового вторгнення російських дронів та винищувачів у повітряний простір країн НАТО.

Мерц виступив з важливим попередженням

На переконання німецького лідера, на тлі останніх подій більше не має сенсу говорити про мир в Німеччині.

Ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не живемо у мирі. Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини

Мерц звертає увагу німецького народу на те, що загроза є реальною.

Попри те, що глава країни не назвав винуватців інцидентів поіменно, однак описав увесь спектр ворожих дій, які викликають у нього занепокоєння.

Польоти дронів, шпигунство, вбивство у Тіргартені (вбивство Зелімхана Хангошвілі у 2019 році. — Ред.), відбулися масові погрози окремим публічним особам — не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах Європи. Диверсійні акти — щодня. Спроби паралізувати дата-центри. Кібератаки, — поскаржився Мерц. Поширити

Його заяви пролунали після того, як стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів.