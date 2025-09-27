Мерц оголосив про завершення епохи миру в Німеччині

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона більше не живе в мирі. Його заява пролунала на тлі багаторазового вторгнення російських дронів та винищувачів у повітряний простір країн НАТО.
Головні тези:
- Поява дронів над Німеччиною підштовхнула Мерца до гучних заяв.
- На його переконання, загроза дійсно стала реальною.
Мерц виступив з важливим попередженням
На переконання німецького лідера, на тлі останніх подій більше не має сенсу говорити про мир в Німеччині.
Мерц звертає увагу німецького народу на те, що загроза є реальною.
Попри те, що глава країни не назвав винуватців інцидентів поіменно, однак описав увесь спектр ворожих дій, які викликають у нього занепокоєння.
Його заяви пролунали після того, як стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів.
До прикладу, над Шлезвіг-Гольштайном зафіксували кілька безпілотників — місцева влада розпочала розслідування.
