Стубб заявил о серьезности намерений Трампа в отношении Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил журналистам, что резкое изменение позиции американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине — это действительно "переломный момент", указывающий на решительность главы Белого дома в этом вопросе.
Главные тезисы
- Трамп разочарован Путиным, потому и перешел на сторону Украины.
- Мощное экономическое давление на Россию наконец-то принесло результаты.
Стубб верит, что Трамп будет бороться за победу Украины
По словам лидера Финляндии, он не поддерживает версию о том, что такое изменение позиции президента США по отношению к Украине указывает на его желание дистанцироваться от усилий по завершению войны.
Он также добавил, что его диалог с главой Белого дома открыт и откровенен.
Он обратил внимание на то, что мощные санкции Европы против России, наконец, демонстрируют свои плоды.
По словам лидера Финляндии, у врага наконец-то иссякли резервы:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-