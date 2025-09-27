Стубб заявил о серьезности намерений Трампа в отношении Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил журналистам, что резкое изменение позиции американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине — это действительно "переломный момент", указывающий на решительность главы Белого дома в этом вопросе.

Стубб верит, что Трамп будет бороться за победу Украины

По словам лидера Финляндии, он не поддерживает версию о том, что такое изменение позиции президента США по отношению к Украине указывает на его желание дистанцироваться от усилий по завершению войны.

Я не согласен с этой теорией. Все имеющиеся у нас данные свидетельствуют о серьезности намерений Трампа... Я думаю, что он обоснованно разочарован Путиным... это не оставляет места для толкования. Александр Стубб Президент Финляндии

Он также добавил, что его диалог с главой Белого дома открыт и откровенен.

Мы способны интерпретировать Зеленского для Трампа, а Трампа — для Зеленского. Я бы сказал, что они оба находятся в хорошем положении, — заверил Стубб. Поделиться

Он обратил внимание на то, что мощные санкции Европы против России, наконец, демонстрируют свои плоды.

По словам лидера Финляндии, у врага наконец-то иссякли резервы: