Анонимные источники The Telegraph утверждают, что именно король Великобритании Чарльз III смог в конце концов уговорить американского лидера Дональда Трампа поддержать Украину и доказал, что она способна победить в войне против России.
Главные тезисы
- Встреча между Чарльзом III и Трампом в Виндзорском замке оказалась решающей для смены позиции президента США.
- Важную роль также сыграл британский лидер Кир Стармер.
Чарльз III все-таки смог убедить Трампа
Еще до начала встречи западные СМИ делились данными о том, что король и британский лидер Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США перешел на сторону Украины.
Чарльз III принимал супругов Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий.
Журналисты обратили внимание на то, что в своей речи на государственном банкете он упомянул Украину, обращаясь непосредственно к американскому лидеру:
Ни для кого не секрет, что уже через несколько дней после встречи монарха с президентом США Трамп неожиданно впервые заявил, что верит в абсолютную победу Украины над Россией, а также высмеял страну-агрессорку.
