Анонимные источники The Telegraph утверждают, что именно король Великобритании Чарльз III смог в конце концов уговорить американского лидера Дональда Трампа поддержать Украину и доказал, что она способна победить в войне против России.

Чарльз III все-таки смог убедить Трампа

Еще до начала встречи западные СМИ делились данными о том, что король и британский лидер Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США перешел на сторону Украины.

Чарльз III принимал супругов Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий.

Журналисты обратили внимание на то, что в своей речи на государственном банкете он упомянул Украину, обращаясь непосредственно к американскому лидеру:

Наши страны поддерживают теснейшие отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир. Чарльз III Король Великобритании

Ни для кого не секрет, что уже через несколько дней после встречи монарха с президентом США Трамп неожиданно впервые заявил, что верит в абсолютную победу Украины над Россией, а также высмеял страну-агрессорку.