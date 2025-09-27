Кто резко изменил позицию Трампа по Украине — данные инсайдеров
Кто резко изменил позицию Трампа по Украине — данные инсайдеров

Чарльз III все-таки смог убедить Трампа
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Анонимные источники The Telegraph утверждают, что именно король Великобритании Чарльз III смог в конце концов уговорить американского лидера Дональда Трампа поддержать Украину и доказал, что она способна победить в войне против России.

Главные тезисы

  • Встреча между Чарльзом III и Трампом в Виндзорском замке оказалась решающей для смены позиции президента США.
  • Важную роль также сыграл британский лидер Кир Стармер.

Чарльз III все-таки смог убедить Трампа

Еще до начала встречи западные СМИ делились данными о том, что король и британский лидер Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США перешел на сторону Украины.

Чарльз III принимал супругов Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий.

Журналисты обратили внимание на то, что в своей речи на государственном банкете он упомянул Украину, обращаясь непосредственно к американскому лидеру:

Наши страны поддерживают теснейшие отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир.

Король Великобритании

Ни для кого не секрет, что уже через несколько дней после встречи монарха с президентом США Трамп неожиданно впервые заявил, что верит в абсолютную победу Украины над Россией, а также высмеял страну-агрессорку.

Трамп дал Зеленскому тайное обещание по поводу дальнобойного оружия
Трамп пообещал положительное решение по Украине
Мерц объявил о завершении эпохи мира в Германии
Мерц выступил с важным предупреждением
Захарова цинично обвинила Украину в атаках российских дронов на НАТО
Захарова озвучила новые выдумки Кремля

