Анонімні джерела видання The Telegraph стверджують, що саме король Великої Британії Чарльз III зміг врешті-решт вмовити американського лідера Дональда Трампа підтримати Україну та довів, що вона здатна перемогти у війні проти Росії.
Головні тези:
- Зустріч між Чарльзом III та Трампом у Віндзорському замку виявилася вирішальною для зміни позиції президента США.
- Важливу роль також відіграв британський лідер Кір Стармер.
Чарльз III все-таки зміг переконати Трампа
Ще до початку їхньої зустрічі західні ЗМІ ділилися даними про те, що король та британський лідер Кір Стармер зроблять все можливе, щоб президент США перейшов на бік України.
Чарльз III приймав подружжя Трампів у Віндзорському замку, провів з ними обід і вечерю, а також супроводжував їх протягом цілого дня заходів.
Журналісти звернули увагу на те, що в своїй промові на державному банкеті він згадав Україну, звертаючись безпосередньо до американського лідера:
Ні для кого не секрет, що уже за кілька днів після зустрічі монарха з президентом США, Трамп неочікувано вперше заявив, що вірить в абсолютну перемогу України над Росією, а також висміяв країну-агресорку.
