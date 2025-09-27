Хто різко змінив позицію Трампа щодо України — дані інсайдерів

Анонімні джерела видання The Telegraph стверджують, що саме король Великої Британії Чарльз III зміг врешті-решт вмовити американського лідера Дональда Трампа підтримати Україну та довів, що вона здатна перемогти у війні проти Росії.

Чарльз III все-таки зміг переконати Трампа

Ще до початку їхньої зустрічі західні ЗМІ ділилися даними про те, що король та британський лідер Кір Стармер зроблять все можливе, щоб президент США перейшов на бік України.

Чарльз III приймав подружжя Трампів у Віндзорському замку, провів з ними обід і вечерю, а також супроводжував їх протягом цілого дня заходів.

Журналісти звернули увагу на те, що в своїй промові на державному банкеті він згадав Україну, звертаючись безпосередньо до американського лідера:

Наші країни підтримують найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які коли-небудь були відомі. У двох світових війнах ми разом билися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію і забезпечити мир. Чарльз III Король Великої Британії

Ні для кого не секрет, що уже за кілька днів після зустрічі монарха з президентом США, Трамп неочікувано вперше заявив, що вірить в абсолютну перемогу України над Росією, а також висміяв країну-агресорку.