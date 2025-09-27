Речниця МЗС Росії Марія Захарова почала публічно брехати, що Україна готує операцію під чужим прапором у Румунії та Польщі з використанням російських дронів. Вона також вигадує, що Київ хоче добитися початку війни НАТО та РФ.
Головні тези:
- Російська дипломатка вигадує сценарії дій України з метою спровокувати конфлікт між НАТО та Росією.
- Спекуляції російської сторони можуть призвести до загострення ситуації на міжнародній арені.
Захарова озвучила нові вигадки Кремля
Поплічниця Путіна звернула увагу на “інсайдерські дані” нібито угорських ЗМІ.
Вона почала брехати, що український лідер Володимир Зеленський "планує" здійснити диверсії в Румунії та Польщі, щоб звинуватити в них Росію.
Захарова цинічно вигадує, що "плани" полягають у тому, щоб відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БПЛА, оснастити їх бойовим елементом та направити БПЛА під виглядом російських дронів на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.
Скандальна російська дипломатка додає, що це може призвести до початку війни між Росією та членами Альянсу.
