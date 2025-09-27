Захарова цинично обвинила Украину в атаках российских дронов на НАТО

Представительница МИД России Мария Захарова начала публично врать, что Украина готовит операцию под чужим флагом в Румынии и Польше с использованием российских дронов. Она также выдумывает, что Киев хочет добиться начала войны НАТО и РФ.

Захарова озвучила новые выдумки Кремля

Приспешница Путина обратила внимание на "инсайдерские данные" якобы венгерских СМИ.

Она начала врать, что украинский лидер Владимир Зеленский "планирует" совершить диверсии в Румынии и Польше, чтобы обвинить в них Россию.

Захарова цинично выдумывает, что "планы" заключаются в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым элементом и направить БПЛА под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

Скандальная российская дипломатка добавляет, что это может привести к войне между Россией и членами Альянса.