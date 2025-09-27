Представительница МИД России Мария Захарова начала публично врать, что Украина готовит операцию под чужим флагом в Румынии и Польше с использованием российских дронов. Она также выдумывает, что Киев хочет добиться начала войны НАТО и РФ.
Главные тезисы
- Российская дипломат выдумывает сценарии действий Украины с целью спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.
- Спекуляция российской стороны может привести к обострению ситуации на международной арене.
Захарова озвучила новые выдумки Кремля
Приспешница Путина обратила внимание на "инсайдерские данные" якобы венгерских СМИ.
Она начала врать, что украинский лидер Владимир Зеленский "планирует" совершить диверсии в Румынии и Польше, чтобы обвинить в них Россию.
Захарова цинично выдумывает, что "планы" заключаются в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым элементом и направить БПЛА под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
Скандальная российская дипломатка добавляет, что это может привести к войне между Россией и членами Альянса.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-