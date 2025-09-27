Захарова цинично обвинила Украину в атаках российских дронов на НАТО
Захарова цинично обвинила Украину в атаках российских дронов на НАТО

Захарова озвучила новые выдумки Кремля
Источник:  online.ua

Представительница МИД России Мария Захарова начала публично врать, что Украина готовит операцию под чужим флагом в Румынии и Польше с использованием российских дронов. Она также выдумывает, что Киев хочет добиться начала войны НАТО и РФ.

Главные тезисы

  • Российская дипломат выдумывает сценарии действий Украины с целью спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.
  • Спекуляция российской стороны может привести к обострению ситуации на международной арене.

Захарова озвучила новые выдумки Кремля

Приспешница Путина обратила внимание на "инсайдерские данные" якобы венгерских СМИ.

Она начала врать, что украинский лидер Владимир Зеленский "планирует" совершить диверсии в Румынии и Польше, чтобы обвинить в них Россию.

Захарова цинично выдумывает, что "планы" заключаются в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым элементом и направить БПЛА под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

Скандальная российская дипломатка добавляет, что это может привести к войне между Россией и членами Альянса.

С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворивский полигон Западной Украины уже завезены российские БПЛА "Герань". Их раньше отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА”... Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны.

Мария Захарова

Мария Захарова

Представитель МИД России

