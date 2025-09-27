Стубб заявив про серйозність намірів Трампа щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив журналістам, що різка зміна позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України — це дійсно “переломний момент”, який вказує на рішучість очільника Білого дому у цьому питанні.
Головні тези:
- Трамп розчарований Путіним, тому й перейшов на бік України.
- Потужний економічний тиск на Росію нарешті має результати.
Стубб вірить, що Трамп буде боротися за перемогу України
За словами лідера Фінляндії, він не підтримує версію про те, що така зміна позиції президента США щодо України вказує на його бажання дистанціюватися від зусиль із завершення війни.
Він також додав, що його діалог із очільником Білого дому відкритий і відвертий.
Він звернув увагу на те, що потужні санкції Європи проти Росії нарешті демонструють свої плоди.
За словами лідера Фінляндії, у ворога нарешті вичерпалися резерви:
