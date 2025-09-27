Стубб заявив про серйозність намірів Трампа щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив журналістам, що різка зміна позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України — це дійсно “переломний момент”, який вказує на рішучість очільника Білого дому у цьому питанні.

Стубб вірить, що Трамп буде боротися за перемогу України

За словами лідера Фінляндії, він не підтримує версію про те, що така зміна позиції президента США щодо України вказує на його бажання дистанціюватися від зусиль із завершення війни.

Я не згоден із цією теорією. Усі наявні в нас дані свідчать про серйозність намірів Трампа... Я думаю, що він обґрунтовано розчарований Путіним... це не залишає місця для тлумачення. Александр Стубб Президент Фінляндії

Він також додав, що його діалог із очільником Білого дому відкритий і відвертий.

Ми здатні інтерпретувати Зеленського для Трампа, а Трампа — для Зеленського. Я б сказав, що вони обидва перебувають у хорошому становищі, — запевнив Стубб. Поширити

Він звернув увагу на те, що потужні санкції Європи проти Росії нарешті демонструють свої плоди.

За словами лідера Фінляндії, у ворога нарешті вичерпалися резерви: