Стубб заявив про серйозність намірів Трампа щодо України
Джерело:  Politico

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив журналістам, що різка зміна позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України — це дійсно “переломний момент”, який вказує на рішучість очільника Білого дому у цьому питанні.

Головні тези:

  • Трамп розчарований Путіним, тому й перейшов на бік України.
  • Потужний економічний тиск на Росію нарешті має результати.

За словами лідера Фінляндії, він не підтримує версію про те, що така зміна позиції президента США щодо України вказує на його бажання дистанціюватися від зусиль із завершення війни.

Я не згоден із цією теорією. Усі наявні в нас дані свідчать про серйозність намірів Трампа... Я думаю, що він обґрунтовано розчарований Путіним... це не залишає місця для тлумачення.

Він також додав, що його діалог із очільником Білого дому відкритий і відвертий.

Ми здатні інтерпретувати Зеленського для Трампа, а Трампа — для Зеленського. Я б сказав, що вони обидва перебувають у хорошому становищі, — запевнив Стубб.

Він звернув увагу на те, що потужні санкції Європи проти Росії нарешті демонструють свої плоди.

За словами лідера Фінляндії, у ворога нарешті вичерпалися резерви:

Інфляція і процентні ставки перевищують 20%. Їхні темпи зростання нульові або негативні. І їм доведеться підвищити податки. Таким чином, Росія бачить економічну ціну війни.

