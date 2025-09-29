РФ атаковала Украину 32 дронами — ПВО обезвредила 23
Новая атака РФ на Украину - первые подробности
В течение ночи 28-29 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить большую часть вражеских целей.

  • Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.

Новое воздушное нападение российских окупантов началось еще в 20:00 28 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 20 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.

Атака продолжается — на севере и востоке новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры предосторожности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

