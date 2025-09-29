РФ атаковала Украину 32 дронами — ПВО обезвредила 23

В течение ночи 28-29 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить большую часть вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Новое воздушное нападение российских окупантов началось еще в 20:00 28 сентября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 20 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.
