Сирський повідомив про оточення російських підрозділів на Добропільському напрямку

Вранці 29 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Добропільському напрямку завдяки чітко спланованим та сміливим діям Сил оборони України частина підрозділів армії РФ потрапила в оточення.

Сирський оголосив про нові успіхи українських оборонців

За словами головкома, він присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, зокрема й на Добропільському напрямку.

Була проведена нараді з командирами частин та підрозділів, які беруть участь у контрнаступальній операції.

Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні — 1769. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, наголошується, що російські окупанти втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

Сирьский звертає увагу на те, що за час контрнаступальної операції українським захисникам успішно вдалося звільнити близько 175 кв. км.

Ба більше, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.

З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів, — додав Сирський. Поширити

Як зазначив головком, він прийняв важливі рішення з метою всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.