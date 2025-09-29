Сирський повідомив про оточення російських підрозділів на Добропільському напрямку

Вранці 29 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Добропільському напрямку завдяки чітко спланованим та сміливим діям Сил оборони України частина підрозділів армії РФ потрапила в оточення.
Головні тези:
- Загальні втрати ворога на цій ділянці фронту сягнули 3185 осіб.
- Площа звільненої території становить близько 175 кв. км.
Сирський оголосив про нові успіхи українських оборонців
За словами головкома, він присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, зокрема й на Добропільському напрямку.
Була проведена нараді з командирами частин та підрозділів, які беруть участь у контрнаступальній операції.
Окрім того, наголошується, що російські окупанти втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.
Сирьский звертає увагу на те, що за час контрнаступальної операції українським захисникам успішно вдалося звільнити близько 175 кв. км.
Ба більше, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.
Як зазначив головком, він прийняв важливі рішення з метою всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.
