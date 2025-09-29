Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-28 — видео

О новом успехе украинских воинов сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Кроме того, Роберт "МАДЯР" Бровди сразу продемонстрировал видеоподтверждение своим словам:

Российские захватчики пока не отреагировали на новую потерю для своей армии.

Что важно понимать, Ми-28 (по кодификации НАТО: Havoc, опустошитель) — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.