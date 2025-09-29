Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-28 — видео
Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-28 — видео

Силы беспилотных систем
Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28
29 сентября стало известно, что пилоты 59-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили FPV-дроном российский ударный вертолет Ми-28.

Главные тезисы

  • Новый успех СБС подтвердил Роберт Бровди.
  • Ми-28 предназначен для уничтожения танков и другой бронированной техники, а также воздушных целей и живой силы.

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28

О новом успехе украинских воинов сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Вертолет Ми-28 дроном фпв Уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем, — заявил он.

Кроме того, Роберт "МАДЯР" Бровди сразу продемонстрировал видеоподтверждение своим словам:

Российские захватчики пока не отреагировали на новую потерю для своей армии.

Что важно понимать, Ми-28 (по кодификации НАТО: Havoc, опустошитель) — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Технические характеристики:

  • Экипаж: 2 чел. (пилот и штурман-оператор)

  • Длина фюзеляжа: 17,05 м

  • Высота: 3,82 м

  • Ширина: 5,89 м

  • Диаметр несущего винта: 17,5 м

  • Диаметр рулевого винта: 3,85 м

  • Масса пустого: 8095 кг

  • Нормальная взлетная масса: 10900 кг

  • Максимальная взлетная масса: 12100 кг

  • Масса топлива во внутренних баках: 1500 кг.

  • Силовая установка: 2× ТВаД ВК-2500/ВК-2500П

  • Мощность двигателей: 2×2400/2500 л.с. (на взлетном режиме)

