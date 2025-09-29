Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-28 — видео

29 сентября стало известно, что пилоты 59-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили FPV-дроном российский ударный вертолет Ми-28.
Главные тезисы
- Новый успех СБС подтвердил Роберт Бровди.
- Ми-28 предназначен для уничтожения танков и другой бронированной техники, а также воздушных целей и живой силы.
Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28
О новом успехе украинских воинов сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.
Кроме того, Роберт "МАДЯР" Бровди сразу продемонстрировал видеоподтверждение своим словам:
Российские захватчики пока не отреагировали на новую потерю для своей армии.
Что важно понимать, Ми-28 (по кодификации НАТО: Havoc, опустошитель) — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Технические характеристики:
Экипаж: 2 чел. (пилот и штурман-оператор)
Длина фюзеляжа: 17,05 м
Высота: 3,82 м
Ширина: 5,89 м
Диаметр несущего винта: 17,5 м
Диаметр рулевого винта: 3,85 м
Масса пустого: 8095 кг
Нормальная взлетная масса: 10900 кг
Максимальная взлетная масса: 12100 кг
Масса топлива во внутренних баках: 1500 кг.
Силовая установка: 2× ТВаД ВК-2500/ВК-2500П
Мощность двигателей: 2×2400/2500 л.с. (на взлетном режиме)
