Неизвестные дроны заметили у базы ВМС Швеции

Вечером 26 и ночью 27 сентября над архипелагом Карлскруна, что в Швеции, заметили неизвестные дроны. Полицейские сразу прибыли на место инцидента и своими глазами увидели подозрительные объекты.
Главные тезисы
- Полицейские зафиксировали два дрона с красными и зелеными огнями.
- Инцидент может быть связан с событиями в Дании и Норвегии.
Неизвестные дроны зафиксировали в Швеции
С заявлением на этот счет уже выступил очередной руководитель досудебного расследования Маттиас Лундгрен.
По словам местных жителей, вечером 26 сентября они впервые заметили подозрительный дрон.
Как утверждают представители координационного центра полиции, это было по меньшей мере два дрона с красными и зелеными огнями.
Что важно понимать, ни один объект не удалось удалить, поэтому по делу нет подозреваемых.
Однако полицейские рассмотрели в этом непосредственную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-