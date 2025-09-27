Неизвестные дроны заметили у базы ВМС Швеции

Вечером 26 и ночью 27 сентября над архипелагом Карлскруна, что в Швеции, заметили неизвестные дроны. Полицейские сразу прибыли на место инцидента и своими глазами увидели подозрительные объекты.

Неизвестные дроны зафиксировали в Швеции

С заявлением на этот счет уже выступил очередной руководитель досудебного расследования Маттиас Лундгрен.

Это больший тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции — ред.) — заявил он. Поделиться

По словам местных жителей, вечером 26 сентября они впервые заметили подозрительный дрон.

Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации, — официально подтвердил Маттиас Лундгрен. Поделиться

Как утверждают представители координационного центра полиции, это было по меньшей мере два дрона с красными и зелеными огнями.

Что важно понимать, ни один объект не удалось удалить, поэтому по делу нет подозреваемых.

Однако полицейские рассмотрели в этом непосредственную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.