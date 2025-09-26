Правоохранители разоблачили "крота" ФСБ в энергокомпании — наводил российские дроны на Киев

Служба безопасности Украины разоблачила «кроту» ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины. По результатам комплексных мероприятий в Киевской области задержан ИТ-специалист предприятия, который приводил атаки РФ по критической инфраструктуре столичного региона.

Работник киевской энергокомпании наводил дроны РФ на объекты критической инфраструктуры

Как установило расследование, агент должен был «слить» оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании.

Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также враг надеялся получить от «крота» геолокацию газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения решистами столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с поличным.

По материалам дела, агент получал задание от ФСБ через своего родственника, ранее возглавлявшего в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничающую с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену. Поделиться

Доказательства работы в РФ

На основании собранных доказательств СБУ сообщила чиновнику энергетической компании о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).