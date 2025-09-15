СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении беспилотных систем ВСУ

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

В подразделении беспилотных систем ВСУ служил российский "крот"

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу во рту ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно «сливал» рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

В момент вражеских атак агент получал от ФСБ уведомительную информацию, чтобы «выйти» из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой «порции» разведданных. Поделиться

По данным следствия, российским «кротом» оказался 26-летний житель Кропивницкого, после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать «выходы» на российских спецслужб в Телеграмме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.