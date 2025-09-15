СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении беспилотных систем ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении беспилотных систем ВСУ

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

Главные тезисы

  • СБУ выявила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ и задержала российского “крота”, который шпионил для врага.
  • Шпион передавал информацию о дроновых операциях украинских вооруженных сил, что позволяло российским оккупантам совершать превентивные удары.
  • Расследование установило, что агент передавал информацию о времени, направлениях вылетов и целях украинских беспилотников, а также пунктах дислокации и боевых позициях бригады.

В подразделении беспилотных систем ВСУ служил российский "крот"

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу во рту ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно «сливал» рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

В момент вражеских атак агент получал от ФСБ уведомительную информацию, чтобы «выйти» из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой «порции» разведданных.

По данным следствия, российским «кротом» оказался 26-летний житель Кропивницкого, после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать «выходы» на российских спецслужб в Телеграмме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Задержание "крота" российских спецслужб в рядах НАБУ — СБУ объявила новые подробности
СБУ
"крот"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агента российских спецслужб — корректировал ракетные удары по центру Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала информатора ФСБ — шпионил за ВСУ на Сумщине и Днепропетровщине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?