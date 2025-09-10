СБУ задержала агента российских спецслужб — корректировал ракетные удары по центру Украины

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки рашистов по Кривому Рогу и соседней Кировоградской области.
Главные тезисы
- СБУ задержала агента, который корректировал ракетные удары по центру Украины.
- Задержанный сотрудничал с российскими спецслужбами через Телеграмм-каналы, передавая координаты украинских объектов.
- Злоумышленник фиксировал местоположения радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ для обхода украинского ПВО.
Правоохранители задержали российского корректировщика огня
По материалам дела, кафиры готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это «в обход» украинского ПВО, агент должен был обнаружить его локации.
Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал выходы на российских спецслужб через Телеграмм-каналы.
Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.
По заданию окупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.
Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств попадавших во внимание мобильных огневых групп.
Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
