СБУ задержала агента российских спецслужб — корректировал ракетные удары по центру Украины
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агента российских спецслужб — корректировал ракетные удары по центру Украины

СБУ
СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки рашистов по Кривому Рогу и соседней Кировоградской области.

Главные тезисы

  • СБУ задержала агента, который корректировал ракетные удары по центру Украины.
  • Задержанный сотрудничал с российскими спецслужбами через Телеграмм-каналы, передавая координаты украинских объектов.
  • Злоумышленник фиксировал местоположения радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ для обхода украинского ПВО.

Правоохранители задержали российского корректировщика огня

По материалам дела, кафиры готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это «в обход» украинского ПВО, агент должен был обнаружить его локации.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал выходы на российских спецслужб через Телеграмм-каналы.

Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

По заданию окупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств попадавших во внимание мобильных огневых групп.

Задержание российского корректировщика

Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика по месту жительства. Во время обысков у него был удален смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

