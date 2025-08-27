СБУ задержала корректировщика огня РФ по объектам Сил обороны Украины

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киевской области еще одного российского агента. Им оказался 40-летний работник местного химзавода, который по заказу ФСБ корректировал воздушные атаки рашистов по Украине.
СБУ задержала еще одного вражеского корректировщика
Основной задачей, которую выполнял этот фигурант, был поиск и передача координат аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству беспилотных систем сил обороны в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Чтобы навести вражеские удары, злоумышленник под четким руководством ФСБ осуществлял разведку в этих регионах и должен был отмечать на гугл-картах координаты военных объектов и места производства украинских БПЛА.
Одновременно с этим агент собирал разведданные из-за знакомых: у них он расспрашивал информацию под видом дружеских разговоров на «отстраненные» темы.
Также Служба безопасности приняла меры по обеспечению локаций Сил обороны.
Во время обысков у задержанного удален смартфон с геолокациями, фотографиями и другими «отчетными» материалами, которые злоумышленник подготовил для оккупантов.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
