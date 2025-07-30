СБУ задержала "крота" в ВВС Украины — шпионил за аэродромами с F-16 и Mirage 2000

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ).

СБУ задержала "крота" РФ в ВВС Украины

Им оказался лётчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбитию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько враждебных задач.

Во-первых, он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам военно-воздушных сил.

В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики нанесения комбинированных ударов. Это должно было позволить рашистам нанести удар «в обход» защиты соответствующих военных объектов. Поделиться

Во-вторых, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужб через анонимный канал электронной почты и использовал «секретные чаты» в мессенджерах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).