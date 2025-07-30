СБУ затримала "крота" у ВПС України — шпигував за аеродромами з F-16 та Mirage 2000
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала "крота" у ВПС України — шпигував за аеродромами з F-16 та Mirage 2000

СБУ
"кріт"

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила у лавах Сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Головні тези:

  • СБУ затримала агента російської воєнної розвідки у військово-повітряних силах України.
  • Агент передавав інформацію про аеродроми та літаки F-16, Mirage 2000 та Су-24 для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ.
  • Учасник протиправно передавав особові дані пілотів ЗСУ та їхню тактику бойових вильотів російській розвідці.

СБУ затримала "крота" РФ у ВПС України

Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил.

Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару «в обхід» захисту відповідних військових об’єктів.

По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати «нову порцію» інформації.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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