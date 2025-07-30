СБУ затримала "крота" у ВПС України — шпигував за аеродромами з F-16 та Mirage 2000

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила у лавах Сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).
Головні тези:
- СБУ затримала агента російської воєнної розвідки у військово-повітряних силах України.
- Агент передавав інформацію про аеродроми та літаки F-16, Mirage 2000 та Су-24 для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ.
- Учасник протиправно передавав особові дані пілотів ЗСУ та їхню тактику бойових вильотів російській розвідці.
СБУ затримала "крота" РФ у ВПС України
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.
Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.
По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил.
Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.
Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.
По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.
Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати «нову порцію» інформації.
Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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