СБУ затримала коригувальника вогню РФ по об'єктах Сил оборони України

Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки рашистів по Україні.

СБУ затримала ще одного ворожого коригувальника

Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА.

Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора — зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого «прильоту» на Київщині. Поширити

Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими «звітними» матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.