СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ — готовили воздушные атаки по Одещине

Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, корректировавшую воздушные атаки РФ по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины.
По результатам многоэтапной спецоперации в Одесской области задержаны четыре участника вражеской ячейки вместе с резидентом (старшим агентом) группы.
Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокацию подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки рашистов в обход украинского ПВО.
Как установило расследование, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужа оккупанты привлекли его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.
По инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.
Чтобы выполнить враждебную задачу, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.
Дополнительно фигуранты в бытовых разговорах расспрашивали у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.
Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведактивности, задокументировали и задержали в полном составе.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
