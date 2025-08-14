СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ — готовили воздушные атаки по Одещине
Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, корректировавшую воздушные атаки РФ по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины.

СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ в Одесской области

По результатам многоэтапной спецоперации в Одесской области задержаны четыре участника вражеской ячейки вместе с резидентом (старшим агентом) группы.

Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокацию подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки рашистов в обход украинского ПВО.

Как установило расследование, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужа оккупанты привлекли его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.

По инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.

Чтобы выполнить враждебную задачу, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.

Дополнительно фигуранты в бытовых разговорах расспрашивали у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.

Собранные данные агенты передавали резиденту во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.

Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведактивности, задокументировали и задержали в полном составе.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

