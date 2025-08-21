СБУ разоблачила "крота" спецслужб России в бригаде морпехов ВСУ
СБУ разоблачила "крота" спецслужб России в бригаде морпехов ВСУ

СБУ
СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом офицер — командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из воюющих на южном фронте бригад морской пехоты ВСУ.

Главные тезисы

  • В рядах бригады морской пехоты ВСУ разоблачен агент ФСБ, который координировал воздушные атаки на украинские военные объекты и вербовал новых кандидатов для спецслужбы России.
  • СБУ задокументировала преступления агента и успешно провела спецоперацию по его задержанию, изъяв компрометирующие материалы и установив контакты с куратором.
  • Задержанный агент уже предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, что может привести к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества.

По материалам дела, фигурант «сливал» оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.

Дополнительно он приводил воздушные атаки РФ по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами.

Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата ФСБ.

Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединений, о чем докладывал своему куратору.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и заблаговременно провели меры по обеспечению локаций и личного состава Сил обороны в зоне агентурной активности ФСБ.

Задержанный агент ФСБ

На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского крота по месту базирования его подразделения.

Во время обысков у задержанного изъята «флешка» с тайной информацией, которую он должен был передать в ФСБ. Также обнаружены два телефона, с которых агент контактировал с куратором.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного из-за его родственников из временно оккупированной части территории Луганской области.

Следователи СБУ в Николаевской области вручили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

