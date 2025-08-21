СБУ разоблачила "крота" спецслужб России в бригаде морпехов ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом офицер — командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из воюющих на южном фронте бригад морской пехоты ВСУ.

СБУ разоблачила агента ФСБ в боевой бригаде ВСУ

По материалам дела, фигурант «сливал» оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.

Дополнительно он приводил воздушные атаки РФ по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами.

Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата ФСБ.

Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединений, о чем докладывал своему куратору. Поделиться

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и заблаговременно провели меры по обеспечению локаций и личного состава Сил обороны в зоне агентурной активности ФСБ.

Задержанный агент ФСБ

На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского крота по месту базирования его подразделения.

Во время обысков у задержанного изъята «флешка» с тайной информацией, которую он должен был передать в ФСБ. Также обнаружены два телефона, с которых агент контактировал с куратором.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного из-за его родственников из временно оккупированной части территории Луганской области.