"Крот" российского ГРУ служил в боевом подразделении Минобороны — его задержала контрразведка

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Агент ГРУ, действовавший в боевом подразделении Минобороны в Украине, был задержан военной контрразведкой СБУ.
- Задержанный обвиняется в государственной измене и может быть осужден на пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Шпион передавал геолокации и сведения о воинских частях Сил обороны для планирования ракетных ударов России.
"Крота" ГРУ задержали в боевом подразделении Минобороны
По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага.
Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.
Как установило расследование, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.
Главной задачей агента была корректировка воздушных атак России по Силам обороны в Днепропетровской области.
Задокументировано, что фигурант «слив» российской спецслужбе геолокации воинской части, где он проходил военную обучение.
Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила «крота», задокументировала его контакты с российским ГРУ и задержала.
При обыске у задержанного изъят телефон с поличным.
Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.