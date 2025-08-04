"Крот" российского ГРУ служил в боевом подразделении Минобороны — его задержала контрразведка

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Сил обороны Украины.

"Крота" ГРУ задержали в боевом подразделении Минобороны

По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага.

Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

Как установило расследование, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.

Главной задачей агента была корректировка воздушных атак России по Силам обороны в Днепропетровской области.

Задокументировано, что фигурант «слив» российской спецслужбе геолокации воинской части, где он проходил военную обучение.

Задержание агента ГРУ РФ

Затем агент начал собирать координаты смежных формирований Сил обороны, по которым оккупанты планировали совершить ракетные удары. Собранные разведданные агент мессенджером передавал куратору в виде меток на гугл-картах с подробным описанием потенциальных «целей». Поделиться

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила «крота», задокументировала его контакты с российским ГРУ и задержала.

При обыске у задержанного изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.