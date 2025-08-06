Правоохранители задержали корректировщика воздушных ударов РФ по Николаеву

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного российского осведомителя. Им оказался 45-летний местный житель, корректировавший ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу.

СБУ задержала в Николаеве корректировщика огня РФ

По данным киберспециалистов СБУ, он находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом «Лохматый»), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.

По инструкциям «Лохматого» его приспешник готовил новую серию воздушных ударов по областному центру.

Чтобы выявить и передать оккупантам координаты целей, фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.

Задокументировано, что информатор передавал данные куратору в виде меток на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку. Поделиться

Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с поличным в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.