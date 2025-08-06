Правоохранители задержали корректировщика воздушных ударов РФ по Николаеву

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного российского осведомителя. Им оказался 45-летний местный житель, корректировавший ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу.
Главные тезисы
- Служба безопасности задержала 45-летнего корректировщика воздушных ударов РФ по Николаеву, сотрудничавшего с агентами ФСБ и военной разведкой РФ.
- Злоумышленник передавал координаты украинских военных объектов, обходя город и стирая следы связи после каждого сеанса, что привело к его задержанию.
- Подозреваемому внесены обвинения в незаконное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения.
СБУ задержала в Николаеве корректировщика огня РФ
По данным киберспециалистов СБУ, он находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом «Лохматый»), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.
По инструкциям «Лохматого» его приспешник готовил новую серию воздушных ударов по областному центру.
Чтобы выявить и передать оккупантам координаты целей, фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.
Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
Во время обысков у задержанного изъят телефон с поличным в пользу страны-агрессора.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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