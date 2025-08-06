Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по портовому місту.
Головні тези:
- Служба безпеки затримала коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву, який співпрацював з агентом ФСБ та воєнною розвідкою РФ.
- Зловмисник передавав окупантам координати українських військових об'єктів, об'їжджаючи місто та видаляючи сліди зв'язку після кожного сеансу.
- Підозрюваному внесено звинувачення за незаконне розповсюдження інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.
СБУ затримала у Миколаєві коригувальника вогню РФ
За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.
За інструкціями «Лохматого» його поплічник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру.
Щоб виявити і передати окупантам координати «цілей», фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.
Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.
Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
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