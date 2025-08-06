Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву

СБУ
СБУ

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по портовому місту.

Головні тези:

  • Служба безпеки затримала коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву, який співпрацював з агентом ФСБ та воєнною розвідкою РФ.
  • Зловмисник передавав окупантам координати українських військових об'єктів, об'їжджаючи місто та видаляючи сліди зв'язку після кожного сеансу.
  • Підозрюваному внесено звинувачення за незаконне розповсюдження інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

СБУ затримала у Миколаєві коригувальника вогню РФ

За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

За інструкціями «Лохматого» його поплічник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру.

Щоб виявити і передати окупантам координати «цілей», фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

Задокументовано, що інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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