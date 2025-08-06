Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по портовому місту.

СБУ затримала у Миколаєві коригувальника вогню РФ

За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

За інструкціями «Лохматого» його поплічник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру.

Щоб виявити і передати окупантам координати «цілей», фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

Задокументовано, що інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування. Поширити

Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.