СБУ затримала агента російських спецслужб — коригував ракетні удари по центру України
СБУ затримала агента російських спецслужб — коригував ракетні удари по центру України

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області ще одного російського агента. Він коригував комбіновані атаки рашистів по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині.

Головні тези:

  • Російський агент був затриманий під час спроби коригувати ракетні удари по енергооб'єктах центральної України.
  • Зловмисник співпрацював з російськими спецслужбами через Телеграм-канали та передавав їм координати українських об'єктів.
  • Правоохоронні органи вилучили у затриманого смартфон з агентурною інформацією та доказами співпраці з ФСБ.

Правоохоронці затримали російського коригувальника вогню

За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це «в обхід» української ППО, агент мав виявити її локації.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав «виходи» на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.

Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.

Затримання російського коригувальника

Зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.

Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

