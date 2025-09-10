СБУ затримала агента російських спецслужб — коригував ракетні удари по центру України

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області ще одного російського агента. Він коригував комбіновані атаки рашистів по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині.
Головні тези:
- Російський агент був затриманий під час спроби коригувати ракетні удари по енергооб'єктах центральної України.
- Зловмисник співпрацював з російськими спецслужбами через Телеграм-канали та передавав їм координати українських об'єктів.
- Правоохоронні органи вилучили у затриманого смартфон з агентурною інформацією та доказами співпраці з ФСБ.
Правоохоронці затримали російського коригувальника вогню
За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це «в обхід» української ППО, агент мав виявити її локації.
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав «виходи» на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.
Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.
За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.
Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.
Зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
