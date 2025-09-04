Шпионил за ВСУ. Правоохранители задержали российского корректировщика в Константиновке

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник помогал рашистам планировать новые наступательные операции на позиции Сил обороны вблизи Константиновки.

СБУ задержала российского корректировщика в Константиновке

Главной задачей агента был сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают многочисленные атаки окупантов и наносят им контрударов.

По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников Донбасса дронами беспилотных войск «Рубикон». Таким образом, рашисты планировали создать «коридоры» для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, который искал выход на российских спецслужб в Телеграмм-каналах.

По инструкции окупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах.

Среди потенциальных целей врага были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.

Для конспирации у агента было сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате.

Военная контрразведка СБУ задержала российского «крота» и провела меры по обеспечению позиций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности. Поделиться

Следователи Службы безопасности сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.