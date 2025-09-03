СБУ задержала двух агентов ГРУ — корректировали удары РФ по Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала двух агентов ГРУ — корректировали удары РФ по Днепропетровщине

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ). Они корректировали ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны и предприятиям, расположенным в этом регионе.

Главные тезисы

  • Спецслужбы пресекли деятельность агентов ГРУ, которые корректировали удары РФ по Силам обороны и предприятиям в Днепропетровщине.
  • Агенты российской разведки собирали информацию о последствиях воздушных атак и передавали ее оккупантам.
  • Задержанные агенты ГРУ распространяли пропагандистские материалы и пытались скорректировать повторные удары по важным предприятиям в регионе.

СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ в Днепропетровской области

По материалам дела агенты были рассредоточены по разным частям области, а их задачей был сбор и передача соответствующих фото и координат.

Так, в Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода, которую рашисты завербовали из-за ее знакомого, находящегося в российском плену.

В последствии женщина согласилась передавать спецслужбам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру.

С помощью агентки оккупанты пытались скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.

Агент ГРУ

Одновременно фигурантка выполняла еще один заказ РФ: распространяла с собственной страницы в Тик-Токе смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед рашистами.

В Кривом Роге задержан 45-летний экс-милиционер, который приводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.

Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, участвующих в боях на передовой и отражающих воздушные нападения РФ на прифронтовое общество.

Сотрудники СБУ задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила "крота" спецслужб России в бригаде морпехов ВСУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала корректировщика огня РФ по объектам Сил обороны Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили удары РФ по Киеву и Одессе — СБУ задержала двух агентов ГРУ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?