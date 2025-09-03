СБУ задержала двух агентов ГРУ — корректировали удары РФ по Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ). Они корректировали ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны и предприятиям, расположенным в этом регионе.

СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ в Днепропетровской области

По материалам дела агенты были рассредоточены по разным частям области, а их задачей был сбор и передача соответствующих фото и координат.

Так, в Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода, которую рашисты завербовали из-за ее знакомого, находящегося в российском плену. Поделиться

В последствии женщина согласилась передавать спецслужбам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру.

С помощью агентки оккупанты пытались скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.

Агент ГРУ

Одновременно фигурантка выполняла еще один заказ РФ: распространяла с собственной страницы в Тик-Токе смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед рашистами.

В Кривом Роге задержан 45-летний экс-милиционер, который приводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.

Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, участвующих в боях на передовой и отражающих воздушные нападения РФ на прифронтовое общество.

Сотрудники СБУ задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников. Поделиться

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.