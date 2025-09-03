СБУ задержала двух агентов ГРУ — корректировали удары РФ по Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ). Они корректировали ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны и предприятиям, расположенным в этом регионе.
Главные тезисы
- Спецслужбы пресекли деятельность агентов ГРУ, которые корректировали удары РФ по Силам обороны и предприятиям в Днепропетровщине.
- Агенты российской разведки собирали информацию о последствиях воздушных атак и передавали ее оккупантам.
- Задержанные агенты ГРУ распространяли пропагандистские материалы и пытались скорректировать повторные удары по важным предприятиям в регионе.
СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ в Днепропетровской области
По материалам дела агенты были рассредоточены по разным частям области, а их задачей был сбор и передача соответствующих фото и координат.
В последствии женщина согласилась передавать спецслужбам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру.
С помощью агентки оккупанты пытались скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.
Одновременно фигурантка выполняла еще один заказ РФ: распространяла с собственной страницы в Тик-Токе смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед рашистами.
В Кривом Роге задержан 45-летний экс-милиционер, который приводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.
Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, участвующих в боях на передовой и отражающих воздушные нападения РФ на прифронтовое общество.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-