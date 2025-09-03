СБУ затримала двох агентів ГРУ — коригували удари РФ по Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Вони коригували ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони та підприємствах, що розміщені у цьому регіоні.

СБУ викрила агентурну групу ГРУ на Дніпропетровщині

За матеріалами справи, агенти були розосереджені по різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача відповідних фото і координат.

Так, у Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку рашисти завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні. Поширити

Надалі жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак РФ по обласному центру.

За допомогою агентки окупанти намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.

Агентка ГРУ

Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення РФ: поширювала з власної сторінки в ТікТоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.

У Кривому Розі затримано 45-річного ексміліціонера, який наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади РФ на прифронтову громаду.

Співробітники СБУ затримали агента і убезпечили місця базування українських захисників. Поширити

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.