СБУ затримала двох агентів ГРУ — коригували удари РФ по Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Вони коригували ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони та підприємствах, що розміщені у цьому регіоні.
Головні тези:
- СБУ затримала двох агентів ГРУ, які оперативно коригували удари РФ по об'єктах на Дніпропетровщині.
- Агенти російської військової розвідки були залучені до збору та передачі відомостей про наслідки повітряних атак по обласному центру та важливих підприємствах.
- Одним із затриманих агентів ГРУ займалася також поширенням пропагандистських матеріалів з замовлення російської сторони через соцмережі.
СБУ викрила агентурну групу ГРУ на Дніпропетровщині
За матеріалами справи, агенти були розосереджені по різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача відповідних фото і координат.
Надалі жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак РФ по обласному центру.
За допомогою агентки окупанти намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.
Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення РФ: поширювала з власної сторінки в ТікТоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.
У Кривому Розі затримано 45-річного ексміліціонера, який наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.
Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади РФ на прифронтову громаду.
Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
