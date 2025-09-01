Готували удари РФ по Києву та Одесі — СБУ затримала двох агентів ГРУ

Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.
Головні тези:
- За матеріалами розслідування відомо, що агенти ГРУ планували ракетно-дронові удари РФ по Києву та Одесі.
- Затримані агенти виявляли локації оборонних баз та координати військових підрозділів для коригування атак.
- У Києві затримано 31-річного агента, що розслідував ремонтні бази та рекрутингові центри, а в Одесі колишню військову, що передавала координати національних військових структур.
СБУ затримала двох агентів ГРУ
За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.
Як стало відомо, обидва агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ.
Для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати.
За інструкцією воєнної розвідки РФ агент мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.
Додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.
В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ. В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста.
Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала.
Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
