Готовили удары РФ по Киеву и Одессе — СБУ задержала двух агентов ГРУ

Служба безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), корректировавших воздушные атаки врага по Украине. Злоумышленники готовили новую серию ракетно-дроновых ударов РФ по Киеву и Одессе.

СБУ задержала двух агентов ГРУ

По материалам дела фигуранты должны были выявить и передать оккупантам локации Сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских прилетов по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам.

Как стало известно, оба агента действовали порознь, но имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

Для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали координаты.

Так, в Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское ГРУ «командировало» шпионить в столицу Украины. Поделиться

По инструкции военной разведки РФ агент должен был обнаружить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны.

Дополнительно злоумышленник отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле центров рекрутинга Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

В Одессе разоблачена бывшая военная, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российским ГРУ. В обмен на деньги от окупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города.

Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).