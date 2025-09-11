СБУ задержала информатора ФСБ — шпионил за ВСУ на Сумщине и Днепропетровщине

СБУ задержала информатора ФСБ в Сумах

По результатам спецоперации в Сумах задержан информатор ФСБ, который шпионил за украинскими войсками, вовлеченными в бои на передовой.

Фигурант пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Как установило расследование, фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который при поиске «легких заработков» в Телеграмм-каналах попал в поле зрения сотрудника «управления ФСБ по Республике Крым».

По его инструкции, информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумщины. Среди прочего фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать двигавшиеся в направлении передовой авиаудары по колоннам Сил обороны.

Впоследствии ФСБ «отправила» своего приспешника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.

Во время обысков у информатора изъяты смартфоны с разными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.