СБУ задержала информатора ФСБ — шпионил за ВСУ на Сумщине и Днепропетровщине

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ получить актуальные данные об обороне прифронтовых регионов Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, шпионившего за украинскими войсками на Сумщине и в Днепропетровской области.
- Информатор собирал данные о средствах радиоэлектронной борьбы, огневых позициях артиллерии и маршрутах движения Сил обороны для передачи российским спецслужбам.
- Фигурантом дела является 22-летний безработный из Сум, который попал в поле зрения ФСБ через Телеграм-каналы, и был задействован в шпионаже на Украине.
СБУ задержала информатора ФСБ в Сумах
По результатам спецоперации в Сумах задержан информатор ФСБ, который шпионил за украинскими войсками, вовлеченными в бои на передовой.
Фигурант пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.
Как установило расследование, фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который при поиске «легких заработков» в Телеграмм-каналах попал в поле зрения сотрудника «управления ФСБ по Республике Крым».
По его инструкции, информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумщины. Среди прочего фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать двигавшиеся в направлении передовой авиаудары по колоннам Сил обороны.
Впоследствии ФСБ «отправила» своего приспешника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
