СБУ задержала нардепа от ОПЗЖ по подозрению в госизмене
Украина
СБУ задержала нардепа от ОПЗЖ по подозрению в госизмене

СБУ
Задержание нардепа от ОПЗЖ – что известно
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Согласно данным СМИ, речь идет о Федоре Христенко.

Главные тезисы

  • Народный избранник был завербован ФСБ России задолго до российского вторжения в 2022 году.
  • Подозреваемый наладил механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

Задержание нардепа от ОПЗЖ — что известно

Как удалось узнать СБУ, народный избранник был завербован ФСБ России.

Что важно понимать, это произошло задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Подозреваемый активно выполнял задачи российской спецслужбы.

По материалам дела, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле 2025 года по материалам СБУ и ОГП этому народному депутату было доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  1. ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

  2. ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

6 сентября, после его задержания, политика доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, — отмечают СБУ и ОГП.

