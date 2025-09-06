СБУ задержала нардепа от ОПЗЖ по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Согласно данным СМИ, речь идет о Федоре Христенко.

Задержание нардепа от ОПЗЖ — что известно

Как удалось узнать СБУ, народный избранник был завербован ФСБ России.

Что важно понимать, это произошло задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Подозреваемый активно выполнял задачи российской спецслужбы.

По материалам дела, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Поделиться

В июле 2025 года по материалам СБУ и ОГП этому народному депутату было доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

6 сентября, после его задержания, политика доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.