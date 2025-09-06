СБУ задержала нардепа от ОПЗЖ по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Согласно данным СМИ, речь идет о Федоре Христенко.
Главные тезисы
- Народный избранник был завербован ФСБ России задолго до российского вторжения в 2022 году.
- Подозреваемый наладил механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.
Задержание нардепа от ОПЗЖ — что известно
Как удалось узнать СБУ, народный избранник был завербован ФСБ России.
Что важно понимать, это произошло задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Подозреваемый активно выполнял задачи российской спецслужбы.
В июле 2025 года по материалам СБУ и ОГП этому народному депутату было доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
6 сентября, после его задержания, политика доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.
