СБУ задержала экс-чиновника, который "отмыл" более 1,5 млрд грн госсредств

Киевская городская прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

СБУ и прокуратура раскрыли еще одну схему

Согласно официальному заявлению, задержан организатор — бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины.

Именно он под видом адвоката организовал "конвертационный центр".

Вместе с ним к преступлению были привлечены еще 4 сообщника: двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.

Что важно понимать, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только на бумаге.

В рамках обысков удалось обнаружить наличные деньги, полученные преступным путем, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карточки, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».