СБУ задержала экс-чиновника, который "отмыл" более 1,5 млрд грн госсредств
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала экс-чиновника, который "отмыл" более 1,5 млрд грн госсредств

СБУ
СБУ и прокуратура раскрыли еще одну схему
Читати українською

Киевская городская прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

Главные тезисы

  • Преступники использовали десятки подконтрольных фирм для легализации незаконных доходов.
  • СБУ и прокуратура задержали 5 человек, которым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ и прокуратура раскрыли еще одну схему

Согласно официальному заявлению, задержан организатор — бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины.

Именно он под видом адвоката организовал "конвертационный центр".

Вместе с ним к преступлению были привлечены еще 4 сообщника: двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.

Что важно понимать, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только на бумаге.

В рамках обысков удалось обнаружить наличные деньги, полученные преступным путем, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карточки, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».

Всех 5 фигурантов удалось задержать — им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала корректировщика огня РФ по объектам Сил обороны Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили удары РФ по Киеву и Одессе — СБУ задержала двух агентов ГРУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала двух агентов ГРУ — корректировали удары РФ по Днепропетровщине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?