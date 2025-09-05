СБУ задержала экс-чиновника, который "отмыл" более 1,5 млрд грн госсредств

Киевская городская прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.
Главные тезисы
- Преступники использовали десятки подконтрольных фирм для легализации незаконных доходов.
- СБУ и прокуратура задержали 5 человек, которым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
СБУ и прокуратура раскрыли еще одну схему
Согласно официальному заявлению, задержан организатор — бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины.
Именно он под видом адвоката организовал "конвертационный центр".
Вместе с ним к преступлению были привлечены еще 4 сообщника: двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.
Что важно понимать, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
В рамках обысков удалось обнаружить наличные деньги, полученные преступным путем, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карточки, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».
Всех 5 фигурантов удалось задержать — им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-