СБУ затримала експосадовця, який "відмив" понад 1,5 млрд грн держкоштів

Київська міська прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, який організував колишній високопосадовець податкової служби.
Головні тези:
- Злочинці використовували десятки підконтрольних фірм для легалізації незаконних прибутків.
- СБУ та прокуратура затримали 5 осіб, яким загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ та прокуратура розкрили ще одну схему
Згідно з офіційною заявою, затримано організатора оборудки — колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України.
Саме він під виглядом адвоката організував “конвертаційний центр”.
Разом з ним до злочину були залучені ще 4 спільники: двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Що важливо розуміти, серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
У межах обшуків вдалося виявити готівку, одержану злочинним шляхом, печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».
Усіх 5 фігурантів вдалося затримати — їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
