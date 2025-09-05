СБУ затримала експосадовця, який "відмив" понад 1,5 млрд грн держкоштів

Київська міська прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, який організував колишній високопосадовець податкової служби.

СБУ та прокуратура розкрили ще одну схему

Згідно з офіційною заявою, затримано організатора оборудки — колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України.

Саме він під виглядом адвоката організував “конвертаційний центр”.

Разом з ним до злочину були залучені ще 4 спільники: двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Що важливо розуміти, серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”. Поширити

У межах обшуків вдалося виявити готівку, одержану злочинним шляхом, печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».