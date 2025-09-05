Готовил атаки России по энергетике Украины — СБУ задержала в Запорожье агента ГРУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Запорожье российского агента, готовившего новую серию воздушных атак рашистов по энергетической инфраструктуре Украины.
Главные тезисы
- Российский агент ГРУ был задержан в Запорожье за подготовку атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Фигурант передавал информацию российским спецслужбам о потенциальных целях и повреждениях энергосистем.
- Задержанный агент готовил атаки на подстанции, обеспечивающие электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.
СБУ задержала в Запорожье корректировщика РФ
Главной задачей фигуранта был поиск и передача врагу координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.
Как установило расследование, российским агентом оказался 28-летний выпускник запорожского электротехнического колледжа. русская военная разведка (более известная как игру) завербовала его через телеграммы-каналы.
По инструкции куратора фигурант устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить для врага «изнутри» предприятия.
Также фигурант периодически ездил на Днепропетровщину, где выискивал аналогичную информацию о функционировании энергосистемы региона. При формировании агентурного «отчета» злоумышленник обозначал геолокацию потенциальных «целей» на гугл-карте и готовил текстовое описание каждого объекта.
Сотрудники СБУ задержали российский «крот» и провели комплексные меры по обеспечению безопасности украинских объектов.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
