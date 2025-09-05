Готував атаки Росії по енергетиці України — СБУ затримала у Запоріжжі агента ГРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував атаки Росії по енергетиці України — СБУ затримала у Запоріжжі агента ГРУ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України.

Головні тези:

  • Російський агент ГРУ був затриманий у Запоріжжі за підготовку атак на енергетичну інфраструктуру України.
  • Фігурант передавав російським спецслужбам інформацію про потенційні цілі та ушкодження енергосистем.
  • За затриманого агента підготовлено обвинувальний висновок за статтею про державну зраду під час воєнного стану.

СБУ затримала у Запоріжжі коригувальника РФ

Головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. російська воєнна розвідка (більш відома як гру) завербувала його через Телеграм-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога «зсередини» підприємства.

Зокрема агент доповідав рашистам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.

Також фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону. Під час формування агентурного «звіту» зловмисник позначав геолокації потенційних «цілей» на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Співробітники СБУ затримали російського «крота» і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала коригувальника вогню РФ по об'єктах Сил оборони України
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували удари РФ по Києву та Одесі — СБУ затримала двох агентів ГРУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала двох агентів ГРУ — коригували удари РФ по Дніпропетровщині
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?