Готував атаки Росії по енергетиці України — СБУ затримала у Запоріжжі агента ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України.
Головні тези:
- Російський агент ГРУ був затриманий у Запоріжжі за підготовку атак на енергетичну інфраструктуру України.
- Фігурант передавав російським спецслужбам інформацію про потенційні цілі та ушкодження енергосистем.
- За затриманого агента підготовлено обвинувальний висновок за статтею про державну зраду під час воєнного стану.
СБУ затримала у Запоріжжі коригувальника РФ
Головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.
Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. російська воєнна розвідка (більш відома як гру) завербувала його через Телеграм-канали.
За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога «зсередини» підприємства.
Також фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону. Під час формування агентурного «звіту» зловмисник позначав геолокації потенційних «цілей» на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.
Співробітники СБУ затримали російського «крота» і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-