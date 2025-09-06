СБУ затримала нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Згідно з даними ЗМІ , йдеться про Федора Христенка.

Затримання нардепа від ОПЗЖ — що відомо

Як вдалося дізнатися СБУ, народний обранець був завербований ФСБ Росії.

Що важливо розуміти, це сталося задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Підозрюваний активно виконував завдання російської спецслужби.

Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України. Поширити

У липні 2025 року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

6 вересня, після його затримання, політика доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.