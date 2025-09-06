СБУ затримала нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді
СБУ затримала нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді

СБУ
Затримання нардепа від ОПЗЖ - що відомо

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Згідно з даними ЗМІ , йдеться про Федора Христенка.

Головні тези:

  • Народний обранець був завербований ФСБ Росії задовго до російського вторгнення у 2022 році.
  • Підозрюваний налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Затримання нардепа від ОПЗЖ — що відомо

Як вдалося дізнатися СБУ, народний обранець був завербований ФСБ Росії.

Що важливо розуміти, це сталося задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Підозрюваний активно виконував завдання російської спецслужби.

Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні 2025 року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  1. ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

  2. ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

6 вересня, після його затримання, політика доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, — наголошують СБУ та ОГП.

