СБУ затримала інформатора ФСБ — шпигував за ЗСУ на Сумщині та Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ
СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України.

Головні тези:

  • За результатами успішної спецоперації у Сумах затримано інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами на Сумщині та в Дніпропетровщині.
  • Шпигун намагався зібрати інформацію про засоби радіоелектронної боротьби, вогневі позиції артилерії та маршрути руху Сил оборони для передачі російським спецслужбам.
  • Інформатору довелося встановлювати приховані відеокамери на магістралі для онлайн-відстеження авіаударів по українських військових колонах на передовій.

За результатами спецоперації в Сумах затримано інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.

Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.

Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника «управління ФСБ по Республіці Крим».

За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової.

Згодом ФСБ «відрядила» свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ.

Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

