Задержание "крота" российских спецслужб в рядах НАБУ — СБУ объявила новые подробности

Служба безопасности Украины установила, что задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата НАБУ, работавший в закрытом подразделении «Д-2», входил в масштабную агентурную сеть врага. Кроме сотрудника НАБУ в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых произошло ранее.

Задержание "крота" российских спецслужб в рядах НАБУ: новые подробности

Все агенты прекрасно разбирались в мероприятиях конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал формировать свою агентурную сеть с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Первым из приспешников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов. Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал РФ информацию о проведении тайных операций в районе АТО и т.д.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова Дмитрия Иванцова. Он — бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал бежавшему президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. В настоящее время Иванцов прячется на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ. То есть, среди его задач — координация подрывной деятельности других агентов РФ в Украине. Поделиться

Несмотря на большой арсенал конспиративных мер, которые использовала агентурная сеть Егорова-Иванцова, в 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника их организации. Им оказался военнослужащий Национальной гвардии. Установлено, что этот фигурант несколько лет передавал Иванцову данные относительно украинских активистов, высокопоставленных должностных лиц, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и т.д.

Впоследствии СБУ установила, что еще один агент Егорова-Иванцова – бывший сотрудник МВД, который на время задержания оказался действующим сотрудником НАБУ. По материалам дела, это должностное лицо Бюро было завербовано врагом еще в 2012 году.

Предоставлять Иванцову нужную информацию он продлил и после 2014 года, когда приспешник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о «присоединении» Крыма к РФ.

Схема преступной организации

По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он провел более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

Среди прочего, «крит» собирал для ФСБ учредительные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных целях, фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. Поделиться

После тщательного документирования преступлений «крота», СБУ и ОГП задержали его. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Пока фигурант сообщен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 15 лет.