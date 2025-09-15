СБУ викрила російського "крота" у підрозділі безпілотних систем ЗСУ

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ.
Головні тези:
- Служба безпеки викрила російського “крота” у підрозділі безпілотних систем ЗСУ.
- Шпигун шпигував для ворога, передаючи інформацію про дронові операції ЗСУ.
- Агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію для уникнення ударів по українських дронах.
У підрозділі безпілотних систем ЗСУ служив російський “кріт”
За результатами комплексних заходів затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога.
Як встановило розслідування, агент завчасно «зливав» рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні «цілі» українських безпілотників.
Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.
За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.
У момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб «вийти» із зони потенційного ураження.
За даними слідства, російським «кротом» виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати «виходи» на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
