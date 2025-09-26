Правоохоронці викрили "крота" ФСБ в енергокомпанії — наводив російські дрони на Київ

Служба безпеки України викрила «крота» ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України. За результатами комплексних заходів на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки РФ по критичній інфраструктурі столичного регіону.

Працівник київської енергокомпанії наводив дрони РФ на об’єкти критичної інфраструктури

Як встановило розслідування, агент мав «злити» окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Також ворог сподівався отримати від «крота» геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження рашистами столичних електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду. Поширити

Докази роботи на РФ

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).