СБУ запобігла новому теракту РФ у Запоріжжі — деталі спецоперації
СБУ запобігла новому теракту РФ у Запоріжжі — деталі спецоперації

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Запоріжжі. Завдяки діям на випередження у місті викрито подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати українських захисників.

Головні тези:

  • Служба безпеки України завчасно виявила та затримала подружжя агентів РФ, які планували теракт у Запоріжжі.
  • За допомогою спецоперації вдалося запобігти підірванню українських військових в місті.
  • Російські агенти були завербовані місцевим різноробочим та касиркою на заправці, які шукали “легких заробітків” у мережі.

СБУ запобігла новому теракту РФ у Запоріжжі

На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Як встановило розслідування, виконавцями російського «замовлення» виявилися завербовані рф місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці.

До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових.

Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили «ціль» з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження. Також фігуранти заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Таку «відеопастку» агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

