СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье — детали спецоперации
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Запорожье. Благодаря действиям на опережение в городе разоблачены супруги агентов РФ, которые пытались взорвать украинских защитников.

Главные тезисы

  • СБУ успешно предотвратила новый теракт, задержав супругов агентов РФ, пытавшихся взорвать украинских защитников в Запорожье.
  • Агенты были завербованы местным разнорабочим и кассиршей на заправке, их целью было размещение самодельного взрывного устройства рядом с военными объектами.
  • СБУ провела спецоперацию, разоблачила враждебный замысел и задержала террористов, предотвратив взрыв украинских военных.

По заказу врага фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) у места нахождения военных или на маршрутах их передвижения по городу.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Как установило расследование, исполнителями русского «заказа» оказались завербованные России местный разнорабочий и его жена, работавшая кассиршей на заправке.

Вниманию российских спецслужб пара попала, когда искала «легких заработков» в Телеграмм-каналах.

В соответствии с враждебными инструкциями задачам супругов было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных.

Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали цель с куратором и изготовили СВП. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лицо мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения. Также фигуранты спрятали в канистру телефонную камеру с удалённым доступом для российских спецслужб.

Такую «видеопастку» агенты должны установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали затем дистанционно активировать СВП.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

