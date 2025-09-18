СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье — детали спецоперации

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Запорожье. Благодаря действиям на опережение в городе разоблачены супруги агентов РФ, которые пытались взорвать украинских защитников.
Главные тезисы
- СБУ успешно предотвратила новый теракт, задержав супругов агентов РФ, пытавшихся взорвать украинских защитников в Запорожье.
- Агенты были завербованы местным разнорабочим и кассиршей на заправке, их целью было размещение самодельного взрывного устройства рядом с военными объектами.
- СБУ провела спецоперацию, разоблачила враждебный замысел и задержала террористов, предотвратив взрыв украинских военных.
СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье
По заказу врага фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) у места нахождения военных или на маршрутах их передвижения по городу.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.
Как установило расследование, исполнителями русского «заказа» оказались завербованные России местный разнорабочий и его жена, работавшая кассиршей на заправке.
В соответствии с враждебными инструкциями задачам супругов было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных.
Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали цель с куратором и изготовили СВП. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лицо мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения. Также фигуранты спрятали в канистру телефонную камеру с удалённым доступом для российских спецслужб.
Такую «видеопастку» агенты должны установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали затем дистанционно активировать СВП.
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).
