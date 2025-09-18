СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье — детали спецоперации

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Запорожье. Благодаря действиям на опережение в городе разоблачены супруги агентов РФ, которые пытались взорвать украинских защитников.

СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье

По заказу врага фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) у места нахождения военных или на маршрутах их передвижения по городу.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Как установило расследование, исполнителями русского «заказа» оказались завербованные России местный разнорабочий и его жена, работавшая кассиршей на заправке.

Вниманию российских спецслужб пара попала, когда искала «легких заработков» в Телеграмм-каналах. Поделиться

В соответствии с враждебными инструкциями задачам супругов было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных.

Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали цель с куратором и изготовили СВП. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лицо мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения. Также фигуранты спрятали в канистру телефонную камеру с удалённым доступом для российских спецслужб.

Такую «видеопастку» агенты должны установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали затем дистанционно активировать СВП.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).