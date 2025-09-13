СБУ уразила два російські танкери в порту "Приморськ" — інсайдери

Анонімні джерела Reuters серед українських військових повідомляють, що під час дронової атаки Служби безпеки України на російський порт" Приморськ" вдалося пошкодити одразу два російські танкери — Kusto та Cai Yun.

Наслідки нової успішної операції СБУ

Як вдалося дізнатися журналістам, уражені російські судна є частиною "тіньового флоту" ворога.

Окрім того, вказано, що вони ходять під прапором Сейшельських островів.

Інсайдери звертають увагу на те, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі зупинив свою роботу.

Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий, — йдеться в повідомленні.

Як стверджують фахівці, товарообіг порту “Приморськ” сягає 100 млн доларів щодня.

За їхніми словами, навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає країні-агресорці колосальних економічних збитків.

Нагадуємо: 12 вересня губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко офіційно підтвердив, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ".