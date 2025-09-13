СБУ поразила два российских танкера в порту "Приморск" — инсайдеры

Анонимные источники Reuters среди украинских военных сообщают, что во время дроновой атаки Службы безопасности Украины на российский порт "Приморск" удалось повредить сразу два российских танкера — Kusto и Cai Yun.
Главные тезисы
- Пораженные суда принадлежат к "теневому флоту" России.
- Товарооборот "Приморска" достигает 100 млн долларов ежедневно.
Последствия новой успешной операции СБУ
Как удалось узнать журналистам, пораженные российские суда являются частью "теневого флота" врага.
Кроме того, сказано, что они ходят под флагом Сейшельских островов.
Инсайдеры обращают внимание на то, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море остановил свою работу.
Как утверждают специалисты, товарооборот порта "Приморск" достигает 100 млн долларов ежедневно.
По их словам, даже кратковременная остановка работы порта наносит стране-агрессорке колоссальный экономический ущерб.
Напомним, 12 сентября губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко официально подтвердил, что из-за атаки беспилотников горит одно из судов в нефтеналивном порту "Приморск".
Порт “Приморск” — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.
